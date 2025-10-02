به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نادری گفت: در آغازین روز‌های سال تحصیلی و در آستانه روز جهانی کودک، رویداد بزرگ جشن غنچه‌ها با شعار «برای کودکان، برای ایران» در روز شنبه ۱۲ مهرماه همزمان با سراسر کشور در ۹۲۵ کودکستان استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشن، ایجاد فضایی شاد و پویا برای کودکان و تاکید بر اهمیت توجه به رشد و تربیت نسل آینده کشور است. امیدواریم این برنامه بتواند لبخند و شادی را به قلب کودکان استان بیاورد و سهمی در ارتقای تعلیم و تربیت کودک داشته باشد.