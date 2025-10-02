پخش زنده
۲ توله خرس قهوهای در نزدیکی منطقه شکار ممنوع کوه خرسی شهرستان مرودشت، بر اثر برخورد با قطار تلف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر تلف شدن ۲ توله خرس قهوهای بر اثر برخورد قطار، کارشناسان یگان حفاظت محیط زیست در محل حاضر شدند.
یوسف حسنی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد این توله خرسها هنگام عبور از خط راه آهن، با قطار برخورد کرده و هر دو تلف شدهاند.
وی بیان کرد: لازم است اداره راه آهن نسبت به نصب حفاظهای فیزیکی در امتداد خطوط ریلی که از حاشیه منطقه شکار ممنوع و زیستگاه عبور میکند اقدام کند.
منطقه شکارممنوع کوه خرسی با وسعتی حدود ۱۶۶ هزار هکتار، در شهرستانهای پاسارگاد، مرودشت و اقلید واقع شده و خرس قهوهای به عنوان گونهای ارزشمند شناخته میشود.