۲ توله خرس قهوه‌ای در نزدیکی منطقه شکار ممنوع کوه خرسی شهرستان مرودشت، بر اثر برخورد با قطار تلف شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر تلف شدن ۲ توله خرس قهوه‌ای بر اثر برخورد قطار، کارشناسان یگان حفاظت محیط زیست در محل حاضر شدند.

یوسف حسنی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این توله خرس‌ها هنگام عبور از خط راه آهن، با قطار برخورد کرده و هر دو تلف شده‌اند.

وی بیان کرد: لازم است اداره راه آهن نسبت به نصب حفاظ‌های فیزیکی در امتداد خطوط ریلی که از حاشیه منطقه شکار ممنوع و زیستگاه عبور می‌کند اقدام کند.

منطقه شکارممنوع کوه خرسی با وسعتی حدود ۱۶۶ هزار هکتار، در شهرستان‌های پاسارگاد، مرودشت و اقلید واقع شده و خرس قهوه‌ای به عنوان گونه‌ای ارزشمند شناخته می‌شود.