به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری یادواره سرداران و ۸۰۰ شهید شهرستان بهشهر، با اشاره به تحولات اخیر در حوزه سیاست خارجی گفت: اسنپ‌بک هیچ‌گونه منطق حقوقی ندارد و دشمنان همواره با منطق زور عمل کرده‌اند و همچنان با زور به مسیر خود ادامه می‌دهند.

وی با تأکید بر نقش وحدت ملی در عبور از چالش‌ها افزود: ایران با اتحاد مقدسی که میان مردم وجود دارد، از این پیچ تاریخی نیز عبور خواهد کرد.

نیکزاد با اشاره به موضع قاطع نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های طرف‌های خارجی گفت: چه دولت و چه مجلس جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهند داد که دشمن از برجام سوءاستفاده کند.

وی تصریح کرد: دشمن تلاش کرد با استفاده از مکانیسم اسنپ‌بک فشار وارد کند، اما مردم، دولت و مجلس با وحدت و همدلی از این گردنه نیز عبور خواهند کرد.