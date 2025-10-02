پخش زنده
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادواره شهدای بهشهر گفت: اسنپبک فاقد منطق حقوقی است و دشمنان همواره با زور عمل کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری یادواره سرداران و ۸۰۰ شهید شهرستان بهشهر، با اشاره به تحولات اخیر در حوزه سیاست خارجی گفت: اسنپبک هیچگونه منطق حقوقی ندارد و دشمنان همواره با منطق زور عمل کردهاند و همچنان با زور به مسیر خود ادامه میدهند.
وی با تأکید بر نقش وحدت ملی در عبور از چالشها افزود: ایران با اتحاد مقدسی که میان مردم وجود دارد، از این پیچ تاریخی نیز عبور خواهد کرد.
نیکزاد با اشاره به موضع قاطع نظام در برابر زیادهخواهیهای طرفهای خارجی گفت: چه دولت و چه مجلس جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهند داد که دشمن از برجام سوءاستفاده کند.
وی تصریح کرد: دشمن تلاش کرد با استفاده از مکانیسم اسنپبک فشار وارد کند، اما مردم، دولت و مجلس با وحدت و همدلی از این گردنه نیز عبور خواهند کرد.