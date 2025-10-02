پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: در شش ماهه نخست امسال یکهزار و ۵۱۰ مأموریت قلبی توسط اورژانس دزفول انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا معمارزاده افزود: بیماریهای قلبی همچنان عامل اصلی مرگومیر در کشور و جهان محسوب میشود و سبک زندگی ناسالم، مصرف دخانیات و کمتحرکی از عوامل مهم شیوع این بیماریها هستند.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش همگانی احیای قلبی-ریوی (CPR) افزود: شهروندان با یادگیری این مهارت ساده میتوانند در لحظات طلایی پیش از رسیدن اورژانس، نقشی حیاتی در نجات جان بیماران ایفا کنند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: در شش ماهه نخست امسال یکهزار و ۵۱۰ مأموریت قلبی توسط اورژانس دزفول انجام شده است که تنها تنها که ۱۳۰ مورد آن به ایست قلبی-تنفسی اختصاص دارد.