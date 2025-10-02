به گزارش خبرگزار صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شهرام کرمی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال از مجموع ۵۳ هزار و ۳۹۷ پرونده ورودی به این دادگاه‌ها، ۵۲ هزار و ۴۲۵ پرونده مختومه شد که نشان‌دهنده بیش از ۹۸ درصد موفقیت در رسیدگی به پرونده‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه این آمار گویای عزم جدی دستگاه قضایی در تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی است، افزود: این حجم از پرونده و مختومه‌سازی در مدت کوتاه ۶ ماهه نشان می‌دهد دادگاه‌های صلح نقش مؤثری در ارتقاء اعتماد عمومی به دستگاه قضا ایفا کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: به منظور پاسخگویی بهتر به نیاز‌های قضایی مردم، در نیمه نخست امسال سه شعبه جدید به دادگاه‌های صلح استان اضافه شد و تعداد شعب از ۳۴ به ۳۷ شعبه رسید.