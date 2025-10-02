معاون فرهنگی کانون‌های خادمیاری استان از نوجوانان و جوانان اصفهانی دعوت کرد تا به جمع خادمان امام رضا (ع) بپیوندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛سعید زائری در حاشیه تجدید میثاق دانش‌آموزان اصفهانی با امام رضا (ع) گفت: درکانون‌های خدمت رضوی عرصه‌ای به نام ابنا الرضا راه اندازی شده که نوجوانان بین ۱۲ تا ۱۸ سال می‌توانند در آن فعالیت می‌کنند.

وی در آئین «زنگ مهر رضوی» در مدرسه متوسطه پسرانه شاهد شهید جاویدفر در ناحیه ۴ آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به تبرک یافتن مدرسه به نام آقا علی بن موسی الرضا (ع) و حضور خادمان آن حضرت، این اتفاق را فرصتی برای تعمیق باور‌های دینی در فضای آموزشی دانست.

این مراسم با هدف تبرک‌بخشی فضای آموزشی با نام هشتمین امام شیعیان و تقویت مبانی معنوی در میان دانش‌آموزان، آیین «زنگ مهر رضوی»، در مدارس نمونه استان اصفهان برگزار شد.

در این مراسم که باحضور رئیس و معاونان اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴اصفهان برگزار شد از خانواده شهید جاویدفر با اهدای یک جلد قرآن متبرک آستان قدس رضوی تجلیل شد.

تجدید میثاق دانش‌آموزان اصفهانی با امام رضا (ع)