نشست رئیس جمهور با فرهیختگان و نخبگان هرمزگان هم اکنون در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، این برنامه در ادامه سفره یک روزه رئیس جمهور به هرمزگان است.
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از اهل سنت در بدنه دولت و استانها اقدامی خوب است که در دولت وفاق ملی صورت گرفته است.
احمد جباری با اشاره به ظرفیتهای استان افزود: هرمزگان جزو ۵ استان درآمدزای کشور است و بیکاری در آن توجیهی ندارد.
وی گفت: اکنون آب آشامیدنی و آب صنایع مستقر در استانهای دیگر همچون گل گهر، چادرملو و فولاد مبارکه از هرمزگان تامین میشود و باید سهم خود را در توسعه زیرساختها و ورزش این استان بپردازند.
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی افزود: سهم نیروی بومی در منابع انسانی صنایع استان نیز در نظر گرفته شود.
نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: مسئولان رفع مشکلات اقتصادی را در اولویت قرار دهند.
آیت الله محسن ابراهیمی بر توسعه دانشکدههای بهداشت در شرق و غرب استان برای پاسخگویی به نیازهای درمانی این مناطق و حتی مردم جنوب استان کرمان تاکید کرد.
یکی از علمای اهل سنت بندرعباس نیز گفت: مردم هرمزگان به جمهوری اسلامی ایران علاقمند هستند و ما خواهان تغییر بیشتر و بهتر براساس تحقق وعدههای انتخاباتی شما هستیم.
شیخ عبدالباعث قتالی افزود: امیدواریم با وجود فشارهای بین المللی، شما راه حلیهای بهتری برای وفاق ارائه دهید.