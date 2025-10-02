به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، این برنامه در ادامه سفره یک روزه رئیس جمهور به هرمزگان است.

بیشتربخوانید: پزشکیان: نخبه پروری اقتصادی و صرفه جویی در اولویت قرار گیرد

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از اهل سنت در بدنه دولت و استان‌ها اقدامی خوب است که در دولت وفاق ملی صورت گرفته است.

احمد جباری با اشاره به ظرفیت‌های استان افزود: هرمزگان جزو ۵ استان درآمدزای کشور است و بیکاری در آن توجیهی ندارد.

وی گفت: اکنون آب آشامیدنی و آب صنایع مستقر در استان‌های دیگر همچون گل گهر، چادرملو و فولاد مبارکه از هرمزگان تامین می‌شود و باید سهم خود را در توسعه زیرساخت‌ها و ورزش این استان بپردازند.

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی افزود: سهم نیروی بومی در منابع انسانی صنایع استان نیز در نظر گرفته شود.



نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: مسئولان رفع مشکلات اقتصادی را در اولویت قرار دهند.

آیت الله محسن ابراهیمی بر توسعه دانشکده‌های بهداشت در شرق و غرب استان برای پاسخگویی به نیاز‌های درمانی این مناطق و حتی مردم جنوب استان کرمان تاکید کرد.



یکی از علمای اهل سنت بندرعباس نیز گفت: مردم هرمزگان به جمهوری اسلامی ایران علاقمند هستند و ما خواهان تغییر بیشتر و بهتر براساس تحقق وعده‌های انتخاباتی شما هستیم.

شیخ عبدالباعث قتالی افزود: امیدواریم با وجود فشار‌های بین المللی، شما راه حلی‌های بهتری برای وفاق ارائه دهید.