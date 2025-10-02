پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، آیتالله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در دیدار دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از کارهای انجامشده و برنامههای آتی مجلس، گفت: مسئله اقتصادی مردم و تسهیل گذران زندگی روزمره آنها از مسائل مهم است؛ دستهایی در کار است و نمیگذارند مردم به حق خود برسند.
وی با اشاره به اینکه مسئله مسکن برای برخی افراد به بلا تبدیل شده است افزود: اگر دولت در زمینه مسکن از تصدیگری خارج شود و زمین در اختیار مردم قرار دهد، مردم نسبت به ساخت آن اقدام میکنند و مشکلات زودتر حل میشود.
آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به این مطلب که گفته شده ساخت انبوه پنلهای خورشیدی فعال شده است گفت: در این خصوص رئیسجمهور قول داده که سال آینده شاهد قطعی برق نباشیم؛ از نیروی خداداد خورشید و روزهای آفتابی زیادی که در کشور وجود دارد باید استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه مسائلی مانند ازدواج، تأمین مسکن، اشتغال و تهیه وسایل مورد نیاز تشکیل زندگی از جمله مشکلات مردم هستند گفت: به همین دلیل باید جمعیت را با تسهیل ازدواج جوانان حفظ کنیم و در این زمینه باید خیرین را هم پای کار بیاوریم.
آیتالله مکارم شیرازی با تأکید بر اهمیت تکمیل و راهاندازی فرودگاه قم با توجه به مرکزیت حوزوی این شهر عنوان کرد: استاندار قم قول دادهاند تا این فرودگاه ظرف دو سال آینده به بهرهبرداری برسد.
آیتالله مکارم شیرازی تاکید کرد: مجلس باید بر وزرا نظارت لازم را داشته باشد؛ وزرا اگر متوجه شوند مجلس مراقب آنهاست بیشتر در کارها دقت میکنند.
تأکید بر تأمین کالاهای اساسی و لزوم توجه به معیشت مردم
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در ابتدای این دیدار با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت گفت: قانون برنامه هفتم نسبت به سایر برنامهها نقص کمتری دارد و عملیاتیتر است و در سال جاری که فرصت ۲۰ ساله اجرای سند چشمانداز نیز به پایان رسیده، برنامه هفتم پیشرفت تنها سند مورد توافق دولت و مجلس است.
رئیس مجلس با تأکید بر این که در مجلس دوازدهم، تنقیح قوانین که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است را نیز در دستور کار قرار دادهایم، تصریح کرد: در گذشته این موضوع به کُندی پیش میرفت، اما در این دوره با استفاده از نیروی انسانی و فناوریهای نوین به تنقیح قوانین پرداختهایم و در حال حاضر حاصل ۱۱۷ سال قانوننویسی کشور در سامانه «قانونیار» در دسترس مردم و نمایندگان آنها قرار دارد که مقدمه کار تنقیح قوانین است و کاهش تورم قوانین و حذف قانونهای منسوخ شده و کهنه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تأمین کالاهای اساسی و لزوم توجه به معیشت مردم، گفت: در حال حاضر ۳۵ درصد از ارز و منابعی که به تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده میشود هدر میرود، لذا باید با ارائه کالابرگ الکترونیک به گونهای عمل کنیم که هزینهای که مردم برای تهیه ۲ هزار کالری مورد نیاز روزانه در طول سال پرداخت میکنند، ثابت باشد و مابهالتفاوت قیمت را دولت پرداخت کند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه در حوزه مسکن رویکرد روشن این است که دولت باید به جای تصدی گری، تولی گری را دنبال کند، گفت: براساس قانون، دولت باید زمین را که براساس تفاوت شرایط مناطق بین ۴۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانه را به خود اختصاص میدهد تأمین کند و در اختیار مردم قرار دهد و امیدواریم دولت در این راه گامهای اساسی بردارد.