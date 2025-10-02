به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس کارآموزان مرکز وکلای قوه قضائیه لرستان گفت: روند احراز صلاحیت پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۳ این مرکز با حضور بیش از ۲۰۰ داوطلب آغاز شد.

جبار دریکوند افزود: این فرایند در روز‌های دهم و یازدهم مهرماه در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

وی گفت: افرادی که موفق به گذراندن مراحل احراز صلاحیت شوند، حدود شش ماه آینده به عنوان کارآموز وکالت وارد عرصه خدمت خواهند شد و به جمع وکلای استان خواهند پیوست.