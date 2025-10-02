عملیات روکش آسفالت محور ساری–میاندورود به طول ۵ کیلومتر با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد زائران و گردشگران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای میاندورود گفت: با هدف ارتقای ضریب ایمنی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، عملیات روکش آسفالت محور ساری به میاندورود در محدوده پلیس‌راه تا ورودی بزرگراه جوادالائمه به طول ۵ کیلومتر آغاز شد.

مهدی غلامیان افزود: شهرستان میاندورود به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، گردشگری و قرار گرفتن در مسیر عبور زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، از تردد بالایی برخوردار است و ایمن‌سازی راه‌های ارتباطی آن از اولویت‌های مهم محسوب می‌شود.

وی گفت: عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت راه‌ها به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد تا ضمن بهبود کیفیت مسیر، ایمنی تردد نیز افزایش یابد.

غلامیان در ادامه به مجموعه اقدامات ایمن‌سازی این اداره اشاره کرد و گفت: تأمین روشنایی و رفع خاموشی، پاک‌سازی و زیباسازی حریم راه‌ها، شانه‌سازی، رنگ‌آمیزی پایه‌های تابلو و نرده‌های پل، آشکارسازی نقاط پرتصادف، نصب علائم اخطاری قوس، مسیرنما و خطرنما، تعمیر و نصب گاردریل، و ساماندهی علائم هشداردهنده از جمله اقدامات اجرایی در محور‌های تحت پوشش این اداره است.