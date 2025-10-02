به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: اقدام نوآورانه استفاده از دستگاه پیشرفته پلنتر در هفت‌تپه، نقطه‌عطفی در تاریخ کشت نیشکر در منطقه محسوب می‌شود که نویدبخش تحولی بنیادین در کیفیت، سرعت و دقت عملیات کاشت خواهد بود.

علیرضا دورباشی زاده افزود : دستگاه پلنتر، با طراحی تخصصی برای کشت قلمه‌های نیشکر، توانسته است با راندمان روزانه بسیار مناسب، عملیات کاشت را در بازه زمانی بسیار کوتاه‌تری نسبت به روش‌های سنتی به انجام رساند؛ این فناوری با کاهش چشمگیر تلفات قلمه‌ها و افزایش یکنواختی و تراکم مطلوب کشت، زمینه‌ساز رشد بهتر و عملکرد بالاتر محصول در مراحل بعدی خواهد بود.