گروههای جهادی قرارگاه شهید مولانیای سپاه سیدالشهدای استان تهران به مردم روستای چنقرالوی پل ارومیه خدمات رایگان درمانی ارائه دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ روستای چنقرالوی پل در بخش انزل ارومیه، این روزها میزبان گروه جهادی قرارگاه شهید مولانیا سپاه سیدالشهدا استان تهران است.
گروههای جهادی قرارگاه شهید مولانیای سپاه سیدالشهدای استان تهران، از ۹ تا ۱۱ مهر در روستای چنقرالوی پل ارومیه خدمات رایگان پزشکی به مردم ارائه دادند.
خدادادی: جانشین گروه جهادی قرارگاه شهید مولانیا گفت: این گروه با هدف محرومیتزدایی، خدمات رایگان پزشکی در حوزههای زنان و زایمان و چشمپزشکی را به ارزش ۵ میلیارد تومان ارائه میدهند.
رستم زاده بخشدار بخش نازلو نیز گفت: این حضور جهادی فرصتی بود تا بار دیگر امید و لبخند در چهره مردم روستا بنشیند خدمتی بی منت که نشانهای روشن از همدلی و همراهی برای رفع محرومیت هاست
گروههای جهادی با حرکتهای ایثارگرانه خود، بار دیگر نشان دادند که خدمترسانی بیمنت به مردم، همچنان چراغ راه محرومیتزدایی است.