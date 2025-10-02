به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: ۲ هزار و ۸۰۰ خدمت رایگان در نقاط محروم و صعب‌العبور در زمینه واکسیناسیون، تشخیص، آموزش و مدیریت بیماری‌های دامی در این شهرستان اجرا شد.

صدیقه مویدی افزود: در این رزمایش بیش از ۲ هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی و بروسلوز به صورت رایگان واکسینه و ۸۰۰ مورد مشاوره، معاینه و درمان دام انجام شد.

وی بیان کرد: این اردوی جهادی، روزانه به همت سه گروه سیار دامپزشکی هم زمان در مناطق عشایری و روستایی خیرآباد، گزک و زیادآباد این شهرستان برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با درخواست از دامداران گفت: از ورود و جابه جایی دام غیرمجاز به دامداری‌های خود پرهیز و در صورت بروز هر گونه بیماری، موضوع را به اداره دامپزشکی بیضا و تماس با شماره ارتباطات مردمی دامپزشکی ۱۵۱۲ گزارش کنند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.