رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، کم‌برخوردار بودن راه‌های روستایی، نرخ رشد جمعیت پایین، و نگرانی‌ها در حوزه آموزش و سلامت را از مهم‌ترین موانع پیش روی استان برشمرد.

قزوین در شاهراه ارتباطی؛ نیازمند توجه به راه‌های روستایی و چالش‌های جمعیتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، رحمانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین، در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: قزوین با وجود قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی، از نظر راه‌های روستایی کم برخوردار است و ترمیم این راه‌ها نیازی اساسی محسوب می‌شود.

وی همچنین به نرخ رشد جمعیت کمتر از میانگین کشوری، چالش‌های جمعیتی استان و آغاز مطالعات در این زمینه، نرخ بیکاری ۴.۴ درصدی، مشکل تأمین نیروی کار در صنعت و کشاورزی، تورم بالاتر از میانگین کشوری (به جز مواد خوراکی)، مشکلات صادرات و واردات و پایین بودن شاخص‌های آموزش و سلامت اشاره کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کرد که قزوین در حوزه تخت فعال بیمارستانی در میان استان‌های کشور جایگاه آخر جدول را دارد و بیمارستان‌های شهرستان‌ها نیازمند فوری تعمیر، تجهیز و احداث بخش‌های الحاقی هستند.

وی در ادامه به ضعف زیرساخت‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: در بخش فرهنگی با کمبود شدید امکانات مواجهیم؛ نسبت جمعیت به سرانه سینما، قزوین را در رتبه سی‌ام قرار داده و استان فاقد کتابخانه مرکزی است. همچنین از نظر امکانات ورزشی نیز وضعیت مطلوبی نداریم.