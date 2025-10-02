وی همچنین به نرخ رشد جمعیت کمتر از میانگین کشوری، چالشهای جمعیتی استان و آغاز مطالعات در این زمینه، نرخ بیکاری ۴.۴ درصدی، مشکل تأمین نیروی کار در صنعت و کشاورزی، تورم بالاتر از میانگین کشوری (به جز مواد خوراکی)، مشکلات صادرات و واردات و پایین بودن شاخصهای آموزش و سلامت اشاره کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام کرد که قزوین در حوزه تخت فعال بیمارستانی در میان استانهای کشور جایگاه آخر جدول را دارد و بیمارستانهای شهرستانها نیازمند فوری تعمیر، تجهیز و احداث بخشهای الحاقی هستند.
وی در ادامه به ضعف زیرساختهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: در بخش فرهنگی با کمبود شدید امکانات مواجهیم؛ نسبت جمعیت به سرانه سینما، قزوین را در رتبه سیام قرار داده و استان فاقد کتابخانه مرکزی است. همچنین از نظر امکانات ورزشی نیز وضعیت مطلوبی نداریم.
این مقام مسئول در حوزه زیرساختهای ارتباطی نیز خاطرنشان ساخت که به دلیل کوهستانی بودن مناطق طارم، اوج و الموت، هزینه احداث راههای جدید در این مسیرها به مراتب بالاتر از سایر مناطق است.
رحمانی در خصوص بحران آب توضیح داد که برای تأمین آب شرب، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت اوقاف برای انتقال آب از سد طالقان و ۲.۴ هزار میلیارد تومان از اعتبارات دولتی برای انتقال آب به مهرگان اختصاص یافته است.
وی همچنین به مشکلات بخش کشاورزی از جمله استقرار دامداریها، وضعیت آبخیزها و پایین بودن کیفیت محصولات اشاره کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، با بیان اینکه استان با ناترازی شدید در بخش انرژی روبروست، افزود: از هزار و ۲۰۰ مگاوات برق مورد نیاز، تنها ۸۸۰ مگاوات تأمین میشود و این کسری، مشکلات صنایع را که خود با فرسودگی و مصرف بالای انرژی مواجه هستند، تشدید میکند.
به گفته وی، این فرسودگی منجر به عدم رقابتپذیری کیفیت محصولات در بازارهای جهانی شده است.
وی در حوزه گردشگری نیز گفت: استان فاقد هتل ۵ ستاره بوده و نیاز مبرمی به مرمت آثار تاریخی، تقویت اقامتگاههای بومگردی و صیانت از میراث فرهنگی وجود دارد.
وی افزود: اوقاف قول ساخت بیمارستان قلب را داده و تلاش برای جذب سرمایهگذار در دهکده لجستیک در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، احداث راههای جدید برای مقابله با ترافیک محور قزوین-تهران در سند آمایش استان پیشنهاد شده است.
رحمانی به مدیریت پسماند و استفاده از پساب در بخش محیط زیست اشاره کرد که نشان از گستردگی چالشهای پیش روی توسعه استان قزوین دارد.
لزوم افزایش سهم نمایندگی استان به ۷ نفر و تأمین اعتبار ویژه برای چشمه نور
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم به طور مشخص بر لزوم اصلاح ضرایب مناطق محروم و همچنین اصلاح تقسیمات کشوری تأکید کرد و این امر را زمینهساز توسعه متوازن دانست.
وی افزود: استان قزوین باید ۷ نماینده در مجلس داشته باشد.
نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بر اهمیت مرخصی ۹ ماهه بانوان برای زایمان تأکید کرد و خواستار تأمین بودجه برای مرکز ناباروری و همچنین پروژههای پیشگیری از سرطانهای ویژه بانوان شد.
محمدبیگی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساختهای علمی و آموزشی استان تأکید کرد و خواستار تأسیس دانشکده داروسازی و همچنین تمرکز بر دانشگاهها و حوزه دانشبنیان شد.
در حوزه زیرساختهای کلان، محمدبیگی بر احداث فرودگاه و راهاندازی مترو به عنوان مطالبات اساسی مردم تأکید کرد و در راستای اظهارات پیشین در جلسه، تصریح کرد که پروژه ملی چشمه نور باید از بودجه ویژه کشوری بهرهمند شود.
درخواست اعتبار ویژه برای آبرسانی و باغات
بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم به تنش آبی در تاکستان اشاره کرد و گفت: ۴۱ روستای تاکستان حدود یک ساعت در شبانهروز آب دارند و با تانکر آبرسانی میشوند.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل دو مجتمع آبرسانی در دست احداث، خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای تسریع در تکمیل آنها شد.
این نماینده مجلس در ادامه به پتانسیل کشاورزی منطقه اشاره کرد و بیان داشت: تاکستان ۳۲ هزار هکتار باغ داردو افزایش بهره وری آن نیازمن اعتبار هستیم.
بیگدلی در ادامه به تعطیلی بخش دیالیز بیمارستان شفای تاکستان و همچنین بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی این بیمارستان اشاره کرد و خواستار کمک برای حل و فصل بدهیها شد.
تأکید بر لزوم تأمین اعتبار برای تصفیهخانهها و نجات دشت قزوین
عباسپور، نماینده مردم بوئینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی هم خواستار تأمین اعتبار برای دو تصفیهخانه شال و آوج شد وگفت: ظرفیت تولید آب در استان وجود دارد، اما با کمبود اعتبار مواجه هستیم.
وی بر لزوم انجام اقدام راهبردی برای نجات دشت قزوین تأکید کرد و راهکار بازچرخانی پساب قزوین را با تأمین اعتبار، راهکاری مؤثر دانست.
عباسپور با اشاره به اینکه سد بالاخانلو مسئولیت تأمین آب شرب جنوب استان را بر عهده دارد و در حال آبگیری است، بر ضرورت تأمین اعتبار برای تکمیل آن تأکید کرد.
این نماینده مجلس، شهرستان آوج را تنها شهرستان محروم استان معرفی کرد و با اشاره به وضعیت نامناسب راههای مواصلاتی آن، خواستار تأمین اعتبار برای تکمیل ۷ کیلومتر جاده باقیمانده شد.
همچنین، وی به وضعیت بیمارستان امیرالمؤمنین اشاره کرد و لزوم توجه به آن را مورد تأکید قرار داد.
تأمین آب شرب روستایی با تانکر زنگ خطر است
ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به وضعیت زیرساختی حوزه انتخابیه خود، تأمین آب شرب بخش زیادی از روستاها از طریق تانکر را یک زنگ خطر جدی دانست و بر لزوم رسیدگی فوری به این معضل تأکید کرد.
وی همچنین به خرابی جادهها در سطح شهرستانهای استان اشاره کرد و خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای بهبود وضعیت راههای مواصلاتی شد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک بر اهمیت عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: توجه ویژه به دهک یک تا پنج و قشر ضعیف باید در اولویت مسئولین باشد؛ این قشر نباید از ما ناامید شود.
وی از مسئولان خواست که تدبیر، تصمیم و اراده خود را بر رفع مشکلات این قشر متمرکز سازند.