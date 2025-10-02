پخش زنده
نشست علمی حقوقی انجمن تخصصی مسئله محور حقوق زن و خانواده سازمان بسیج حقوق دانان کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست بازداشت غیرقانونی خانم مهدیه اسفندیاری توسط دولت فرانسه محکوم شد و انجمن حقوق زن و خانواده سازمان بسیج حقوقدانان بیانیهای در این موضوع ارائه کردند.
همچنین پویشی با عنوان #عدالت_برای_مهدیه در فضای مجازی و حقیقی در پی حمایت حقوقی حقوق دانان ایران اسلامی از مهدیه اسفندیاری و همچنین محکومیت دستگیری این بانوی ایرانی به صورت پیگیری حقوقی و تبیین ابعاد حقوقی این دستگیری و به بند کشیدن خانم مهدیه اسفندیاری در سراسر کشور راه اندازی شد که در این پویش حقوق یاران در سراسر کشور به این تبیین میپردازند. شبکه کشوری فضای مجازی حقوق یاران و در سراسر استانها بستر اولیه انتشار محتوای این تبیین گریها خواهد بود.
از آحاد حقوقدانان انقلاب اسلامی در سراسر کشور از جمله حقوقدانان حوزه بین الملل، حقوق دانان حوزه زن و خانواده و... دعوت میگردد تا در این پویش شرکت کنند و حمایت حقوقی خود از خانم مهدیه اسفندیاری و محکومیت فرانسه را تبیین نمایند.
رسول بهرامیپور، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور در نشست انجمن تخصصی حقوق زن و خانواده سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: جریان حقوقی انقلابی وظیفه ی اولایی در قضیه خانم مهدیه اسفندیاری دارد.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور افزود: در کشوری که خود را مهد آزادی بیان میداند یک بانوی ایران مسلمان را بخاطر آزادی بیان تحت تعقیب و بازداشت کردند و این عمل آنان محکوم است.
بهرامی پور گفت: صیانت از حقوق ایشان را دنبال خواهیم کرد.رئیس بسیج حقوقدانان کشور تاکید کرد: مهدیه اسفندیاری یک بانوی ایرانی برای ابراز عقیده خودش یک جریان سازی را با بیان خود انجام داد.
وی افزود:دولت فرانسه اثبات کرده است که یک مدعی دروغگوست و امروز این گروگانگیری سیاسی را انجام داده است و ما امروز در خط مقدم مطالبه گری حقوق این بانوی ایرانی هستیم.