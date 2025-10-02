پخش زنده
گروهی از وابستگان نظامی سفارتخانهها و دیپلماتهای مقیم تهران، در قالب برنامهای ویژه که توسط سازمان گردشگری شهرداری تهران برگزار شد، از مناطق دیدنی و گردشگری پایتخت بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ این هیئت که نمایندگان ۲۴ کشور مختلف را شامل میشد، در این بازدید با ظرفیتها و زیباییهای فرهنگی و تاریخی تهران آشنا شدند.
در این بازدید، شرکتکنندگان از جاذبههای شاخصی همچون گنبد مینا، پل طبیعت و کاخ نیاوران دیدن کردند. گنبد مینا با معماری زیبا و منحصر به فرد خود، پل طبیعت به عنوان نمادی از تلفیق طبیعت و معماری مدرن و کاخ نیاوران به عنوان یکی از بناهای تاریخی مهم تهران، از جمله نقاطی بودند که توجه ویژه این گروه را به خود جلب کردند.
سازمان گردشگری شهرداری تهران با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی پایتخت و ایجاد فضای مناسبی برای تبادل فرهنگی میان نمایندگان کشورهای مختلف، این برنامه را ترتیب داد.