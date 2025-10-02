به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی زرین‌دشت گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی زرین‌دشت هنگام گشت زنی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی افزود: در بازرسی از این کامیون یک دستگاه بیل مکانیکی به صورت اوراق شده که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی زرین‌دشت با بیان اینکه کارشناسان ارزش بیل مکانیکی مکشوفه را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل به مرجع قضایی معرفی شد.