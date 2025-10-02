استاندار لرستان گفت: رویکرد اصلی ما تقویت تولید و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی گفت: اعتبارات دولتی به تنهایی پاسخگوی توسعه استان نیست و بر اساس فرامین رهبر معظم انقلاب، رویکرد اصلی ما تقویت تولید و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

وی افزود: در نشست مشترکی با سرمایه‌گذاران بزرگ کشور و رئیس بانک توسعه تعاون، ظرفیت‌های لرستان به‌ویژه در حوزه کشاورزی معرفی شد.

استاندار گفت: لرستان در تولید حبوبات رتبه نخست کشور را دارد و سالانه بیش از ۵۰ هزار تن انجیر در معمولان تولید می‌شود.

شاهرخی ادامه داد: در تلاشیم با ایجاد تعاونی‌ها، فرآوری، بسته‌بندی و ارزش افزوده این محصولات در استان محقق شود.