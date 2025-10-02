استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای تکمیل و مرمت دیوار و صحن حرم مطهر امامزاده علی(ع)، به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی در بازدید وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از حرم مطهر امامزاده علی(ع) سرفاریاب افزود: در سفر اخیر، رضا صالحی امیری قول مساعد داد تا بخشی از این اعتبار از محل منابع ملی وزارتخانه تأمین شود.

وی با اشاره به افزایش بی‌سابقه منابع بخش گردشگری، اظهار کرد: میزان تسهیلات این حوزه از حدود

۲۵ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به ۳۴۰ هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده است.

رحمانی تصریح کرد: با وجود این رشد، برای پاسخگویی به نیازهای اساسی بخش گردشگری و میراث‌فرهنگی کشور، حداقل به دو میلیون و هفتصد هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

۴۲ پروژه نیمه‌تمام گردشگری در استان/رفع مشکل آب آشامیدنی سرفاریاب

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در استان ۴۲ پروژه نیمه‌تمام در بخش گردشگری وجود دارد که تکمیل آنها در دستور کار است.

وی افزود: پروژه‌هایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند در اولویت قرار می‌گیرند و دولت ۵۰ درصد هزینه آنها را در کنار آورده متقاضی تقبل خواهد کرد.

رحمانی همچنین به مشکل آب آشامیدنی روستای سرفاریاب اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش ۵۰ درصدی بارندگی‌ها، مجوز حفر چاه و انتخاب پیمانکار انجام شده و به‌زودی عملیات اجرایی برای رفع تنش آبی منطقه آغاز می‌شود.