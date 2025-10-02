به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید جواد حسینی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «گنجینه‌های نقره‌ای استان همدان» با شعار «تار و پود تجربه در طرح ملی کارآفرینی سالمندان» افزود: امید به زندگی در ایران هم اکنون، به حدود ۷۶ سال رسیده و این نشان می‌دهد که سالمندان ما توانسته‌اند سبک زندگی سالمی را تجربه کنند.

او تصریح کرد: سالمندی یک پدیده دو لبه است؛ می‌تواند فرصتی بی‌بدیل برای جامعه باشد و می‌تواند به تهدیدی جدی بدل شود و این امر به شیوه زندگی ما بستگی دارد؛ اینکه نگاه‌مان به سالمندی، نگاه فرصت‌آفرین باشد یا بحران‌زا.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با هشدار نسبت به سرعت بالای حرکت ایران به سمت سالمندی گفت: اکنون ۱۲ درصد جمعیت ایران سالمند هستند، اما به‌زودی وارد مرحله «کشور سالمند» می‌شویم و در سال‌های آینده حتی وارد مرحله «شدیداً سالخورده» خواهیم شد.

سید جواد حسینی افزود: این سرعت بالا به سمت جامعه سالمند، ما را موظف می‌کند تا زیرساخت‌های حوزه سالمندی را در ابعاد گوناگون، از سلامت تا حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی بیش از پیش جدی بگیریم.

نمایشگاه «گنجینه‌های نقره‌ای استان همدان» به مناسبت هفته تکریم سالمندان در باغ نظری همدان برپا شده است.

در این نمایشگاه آثاری در زمینه سفال و سرامیک، نقاشی روی سفال و شیشه، فرش دستباف، مصنوعات چرم و سنگین‌های قیمتی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

در پایان این مراسم همچنین از سالمندان کار آفرین و پیشکسوت صنایع دستی استان همدان قدردانی شد.