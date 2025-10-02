پخش زنده
امروز: -
پنجاه وپنجمین پیش نشست همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنهای با حضور طلاب غیر ایرانی در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، پنجاه وپنجمین پیش نشست همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنهای با حضور طلاب غیر ایرانی در جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد.
در این نشست که اندیشمندان و طلابی از کشورهای ایران، کلمبیا، اندونزی، عراق، پاکستان، ایتالیا و لبنان حضور داشتند در خصوص محورهای این همایش از قبیل مفهوم، مبانی و چارچوبهای حقوق ملت و آزادیهای مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی، سازکارها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادیهای مشروع و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادیهای مشروع، بحث و تبادل نظر شد.
دبیر همایش حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری آیت الله خامنهای گفت: این همایش دوازدهم آذر همزمان با روز تصویب قانون اساسی در تهران برگزار میشود.
محمدرضا فارسیان افزود: نتایج این همایش در قالب کتاب و ابلاغ سیاستگذاریها در اختیار مردم و مسئولان دستگاهها قرار میگیرد.
گفتنی است همایش بینالمللی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنهای به همت موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و پژوهشکده شورای نگهبان برگزار میشود.