به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، پنجاه وپنجمین پیش نشست همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه‌ای با حضور طلاب غیر ایرانی در جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد.

در این نشست که اندیشمندان و طلابی از کشور‌های ایران، کلمبیا، اندونزی، عراق، پاکستان، ایتالیا و لبنان حضور داشتند در خصوص محور‌های این همایش از قبیل مفهوم، مبانی و چارچوب‌های حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی، سازکار‌ها و الزامات تأمین و تضمین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع و دستاورد‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع، بحث و تبادل نظر شد.

دبیر همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت الله خامنه‌ای گفت: این همایش دوازدهم آذر همزمان با روز تصویب قانون اساسی در تهران برگزار می‌شود.

محمدرضا فارسیان افزود: نتایج این همایش در قالب کتاب و ابلاغ سیاستگذاری‌ها در اختیار مردم و مسئولان دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.

گفتنی است همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه‌ای به همت موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌شود.