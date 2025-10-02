

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ مسابقات قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی ۲۰۲۵ از روز گذشته (چهارشنبه) نهم مهر در شهر تاشکند ازبکستان آغاز شد و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

تیم ملی والیبال بانوان ایران در نخستین دیدار خود موفق به شکست مقتدرانه تیم قرقیزستان شد تا ۷/۵۶ امتیاز در رنکینگ جهانی به دست آورد.

شاگردان «لی دو هی» امروز (پنجشنبه دهم مهر) در دومین مسابقه خود نیز برابر تاجیکستان به میدان رفتند و با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسیدند تا از این دیدار نیز ۶/۸۳ امتیاز دیگر کسب کنند.

ملی‌پوشان ایران در سه ست متوالی و با اقتدار، با نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۷، ۲۵ بر ۷ حریف خود را شکست دادند تا دومین برد متوالی و سه امتیاز دیگر را به دست آورند.

ترکیب آغازکننده ایران در این دیدار شامل آیتک سلامت، شبنم علیخانی، ریحانه کریمی، نگار هاشمی، فاطمه خلیلی و الهه پورصالح بود.

همچنین شقایق حسن‌خانی، زهرا کریمی، پریا حاجتمند، نورا محمدی، فاطمه منظوری، نازنین علیزاده، زهرا صالحی و غزاله بستان دیگر بازیکنان تیم ملی در این رقابت‌ها هستند.

قضاوت این مسابقه برعهده مخلیا عبدالااوا و نرگیزا عثمانوا دو داور ازبکستانی بود.

تیم ملی والیبال زنان ایران فردا (جمعه) از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران در سومین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف ازبکستان، میزبان مسابقات، خواهد رفت.