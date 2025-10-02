پخش زنده
اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: در ۳۰ ساعت گذشته در بندرانزلی ۲۳۰ میلی متر باران باریده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه بارشها تا اواخر وقت فردا در استان ادامه دارد گفت: بیشترین بارشها از صبح دیروز تا کنون از بندرانزلی با ۲۳۰ میلی متر گزارش شده است.
محمد دادرس افزود: بعد از شهرستان بندرانزلی بیشترین بارش از امام زاده اسحاق شفت با ۱۹۵ میلی متر بارش به ثبت رسیده است.
وی همچنین گفت: دریای خزر با ارتفاع موج ۲ متر امروز و فردا مواج و ناآرام است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.