به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه بارش‌ها تا اواخر وقت فردا در استان ادامه دارد گفت: بیشترین بارش‌ها از صبح دیروز تا کنون از بندرانزلی با ۲۳۰ میلی متر گزارش شده است.

محمد دادرس افزود: بعد از شهرستان بندرانزلی بیشترین بارش از امام زاده اسحاق شفت با ۱۹۵ میلی متر بارش به ثبت رسیده است.

وی همچنین گفت: دریای خزر با ارتفاع موج ۲ متر امروز و فردا مواج و ناآرام است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.