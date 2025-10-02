«امپراتور بادها» از امشب جایگزین «افسانه جومونگ» در شبکه تماشا می شود و شبکه ورزش نیز در چارچوب رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور، دیدار تیم‌های ملوان و خیبر را از شبکه ورزش تقدیم مخاطبان می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «امپراتور بادها» از امشب جایگزین سریال محبوب «افسانه جومونگ» می‌شود.

این مجموعه درام تاریخی و اکشن، به قلم وان-کیو چوی و جین-اوک جئونگ نوشته شده و ادامه‌ای بر داستان «جومونگ» است؛ به همین دلیل به «جومونگ ۲» هم معروف شده است.

داستان سریال «امپراتور بادها» سال‌ها پس از ماجرا‌های جومونگ روایت می‌شود و زندگی سومین پادشاه گوگوریو، موهیول را به تصویر می‌کشد؛ پادشاهی که از همان ابتدای تولدش با پیشگویی‌های منفی رو‌به‌رو شد و به خاطر همین سرنوشت، توسط پدرش، پادشاه یوری، رانده و به غار گیرین که آرامگاه پادشاه اول جومونگ است، تبعید شد.

در این سریال، بازیگرانی، چون سونگ ایل گوک، پارک‌گان هیوک، کیم سانگ هو، چوبی جونگ وون، کیم جونگ هوا،‌ ایم جونگ ایون، کیم ونگ جونگ، کیم میونگ سو، لی سی یانگ، هان جین هی، کیم وون هیو و پارک سانگ ووک نقش‌آفرینی می‌کنند.

«امپراتور بادها» هر شب ساعت ۱۹ از شبکه تماشا پخش می‌شود و بازپخش آن در ساعات ۱۴، ۷ و ۲۴ خواهد بود.

دیدار مستقیم فوتبال ملوان انزلی و خیبر خرم آباد

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور، دیدار تیم‌های ملوان و خیبر را امروز پنجشنبه ۱۰ مهر از ساعت ۱۷:۱۵ در برنامه زنده «شب‌های فوتبالی» پخش می‌کند.

در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دو تیم ملوان بندر انزلی و خیبر خرم آباد از ساعت ۱۷:۱۵ امروز در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم خواهند رفت و این دیدار با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده در قالب برنامه «شب‌های فوتبالی» روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد.

ملوان بندر انزلی با ۶ امتیاز در جایگاه نهم و خیبر خرم آباد با ۷ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.