به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در قالب رزمایش فرهنگی «رهروان شهداء»، حجت‌الاسلام سیدعلی سیدنظری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خوی به همراه جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس با حضور در منزل شهید میرخلیل سیدنظری با خانواده این شهید والامقام دیدار و دلجویی کردند.

در این دیدار، یاد و خاطره رشادت‌های شهید میرخلیل سیدنظری در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل گرامی داشته شد و حاضران با تأکید بر ادامه راه شهدا، بر حفظ و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

حجت‌الاسلام سیدعلی سیدنظری در سخنانی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در جامعه اسلامی گفت: خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های معنوی نظام هستند و دیدار با آنان یک وظیفه دینی و انقلابی برای مسئولان به شمار می‌آید.

وی افزود: امروز امنیت و اقتدار ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدانی است که در راه دفاع از میهن و آرمان‌های الهی جانفشانی کردند.

در ادامه این مراسم، جمعی از رزمندگان حاضر در دیدار نیز با بازگویی خاطراتی از دوران دفاع مقدس، بر نقش‌آفرینی شهید میرخلیل سیدنظری در صحنه‌های جهاد و ایثار تأکید کردند.

رزمایش فرهنگی «رهروان شهداء» به همت سپاه خوی با هدف تجدید میثاق با شهدا، زنده نگه‌داشتن یاد و نام آنان و دلجویی از خانواده‌های معظم شهدا برگزار می‌شود و در قالب آن، گروه‌های مختلف مردمی و انقلابی به دیدار خانواده‌های شهدا می‌روند.