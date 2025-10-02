پاداش گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز به ازای هر دستگاه ۱.۵ میلیون تومان و تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ وزارت نیرو با هدف تشویق مردم به گزارش استفاده کنندگان غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، قیمت این کار را تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داد.
چندی پیش شرکت توانیر اعلام کرد: کشف و ضبط دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج برابر افزایش یافته و مصرف این دستگاهها حدود ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات برآورد میشود؛ رقمی که معادل مصرف برق یک کلانشهر است.
بر همین اساس، بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور شناسایی و جمعآوری شده که این میزان مصرف، معادل ۴.۵ تا پنج درصد از کل انرژی تولیدی کشور است و حدود ۲۰ درصد از ناترازی برق را شامل میشود.
ایران به دلیل پایین بودن هزینه برق، ارزانترین کشور جهان برای استخراج رمزارز است.
هزینه استخراج یک بیتکوین در ایران فقط حدود ۱۳۲۰ دلار است، در حالی که این رقم در کشورهایی مانند ایتالیا بیش از ۳۰۰ هزار دلار برآورد میشود.
همین اختلاف قیمت، سودآوری غیرقانونی استخراج را چندین برابر کرده و انگیزه فعالیتهای زیرزمینی را افزایش داده است.
مصرف هر دستگاه ماینر، روزانه حدود ۸۰ کیلوواتساعت است.
وزارت نیرو نیز در تازهترین اقدام برای مقابله با مزارع غیرمجاز استخراج رمزامرز، اقدام به افزایش پاداش برای گزارش دهندگان کرد.
پیش از این سقف پاداش گزارش ماینرهای غیرمجاز، ۲۰۰ میلیون تومان بود.
طبق مصوبه جدید، پاداش گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز به ازای هر دستگاه ۱.۵ میلیون تومان محاسبه میشود که سقف آن نیز تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
شهروندان میتوانند با ارسال گزارش به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ در کشف مراکز غیرمجاز همکاری کنند.