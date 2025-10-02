کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عملکرد بورس تهران در هفته‌ای که گذشت، گفت: شاخص کل بورس تهران موفق شد مقاومت کلیدی ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار واحد را با قدرت پشت سر بگذارد و در پایان معاملات روز چهارشنبه با کاهش ۶ هزار واحدی، در سطح ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار واحد قرار گرفت.

احسان محرابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با تحلیل روند بازار سرمایه اظهار داشت: در هفته آینده، حمایت شاخص کل در محدوده ۲ میلیون و ۶۹۰ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد خواهد بود و سطح مقاومت اصلی شاخص کل در نزدیکی ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار واحد قرار دارد. عبور موفق از این مقاومت می‌تواند موجب رشد بیشتر شاخص و افزایش اعتماد معامله‌گران شود.

کارشناس بازار سرمایه افزود: این حرکت شاخص، به عنوان بازگشت قیمت به مقاومت شکسته شده تلقی می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز ادامه روند صعودی بازار باشد.

وی همچنین درباره شاخص کل هم‌وزن توضیح داد: تلاقی دو حمایت مهم ایستا (استاتیک) و پویا (داینامیک) باعث تقویت تقاضا در این شاخص شده است. از این رو انتظار می‌رود شاخص کل هم‌وزن در هفته آینده همچنان در حمایت ۷۷۰ هزار واحد باقی بماند و مقاومت پیش‌روی آن در حوالی ۸۶۰ هزار واحد باشد. این شرایط، بیانگر بهبود وضعیت بازار و افزایش توجه به نمادهای کوچک و متوسط است.

محرابی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به روند معاملات اشاره کرد و افزود: ارزش معاملات خرد در پایان معاملات روز چهارشنبه به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای قبل و هفته گذشته جهش قابل توجهی نشان می‌دهد. این افزایش حجم و ارزش معاملات، نشانه‌ای مثبت برای نقدشوندگی بازار و علاقه بیشتر سهامداران به حضور در معاملات است.

او در پایان تأکید کرد: با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه در هفته‌های آتی روندی متعادل همراه با نوسانات مثبت را تجربه کند. اما سرمایه‌گذاران باید همچنان به تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال توجه کرده و ریسک‌های احتمالی بازار را مدیریت کنند.