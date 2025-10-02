پخش زنده
نخست وزیر پاکستان حمله وحشیانه نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کاروان صمود را به شدت محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که این کشور حمله بزدلانه نیروهای رژیم صهیونیستی به کاروان صمود که عازم نوار غزه بود را به شدت محکوم میکند و خواستار آزادی فوری فعالان صلحطلبی است که به طور غیرقانونی بازداشت شدهاند.
شریف در این پیام نوشت: این وحشیگری باید پایان یابد. باید به صلح فرصت داده شود و کمکهای بشردوستانه به نیازمندان برسد.
وی تاکید کرد: ما برای سلامت همه کسانی که بهطور غیرقانونی توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شدهاند، دعا میکنیم و این امید را داریم و خواستار آزادی فوری آنها هستیم. جرم آنها تنها حمل کمک برای مردم بیپناه فلسطین بود.
ناوگان بینالمللی صمود که شامل بیش از ۴۰ کشتی و بیش از ۵۰۰ داوطلب از حدود ۴۰ کشور بود، دیشب در فاصله حدود ۸۰ مایل دریایی از غزه، به دست نیروی دریایی رژیم صهیونیستی توقیف شد.
به گفته سازماندهندگان این ناوگان، ۹ کشتی متعلق به این ناوگان توقیف شده و یکی از آنها نیز در آبهای بینالمللی مورد حمله قرار گرفت.