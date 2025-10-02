فیلم منتشر شده در فضای مجازی از مدرسه روستایی در شهرستان درگز، مربوط به فضای اصلی آموزش دانش آموزان نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در چند روز گذشته فیلمی از یک مدرسه روستایی در «میانکوه سنقز» از توابع شهرستان درگز، در فضای مجازی منتشر شده که ابعاد مختلف این فیلم و راستی آزمایی آن در حال انجام است.

مصطفی اسدی افزود: در این فیلم دیده می‌شود که تعدادی دانش آموز در حال بازی یا آموزش، در یک فضای در حال ساخت و در کنار مصالح ساختمانی هستند.

او با بیان اینکه این فیلم تمام واقعیت موجود نیست، ادامه داد: طبق قانون، ساخت مدرسه برای مناطق دارای ۱۰ دانش آموز و بیشتر، انجام می‌شود، اما این مدرسه دارای ۹ دانش آموز است که در سامانه ثبت نمرات دانش آموزی (سیدا) ثبت نام شده‌اند.

این مسئول اضافه کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده، این دانش آموزان در حسینه روستا، زیر پوشش آموزش تحصیلی قرار دارند و محل به نمایش درآمده در فیلم، آشپزخانه در حال ساخت حسینیه و زمان آن هم زنگ تفریح بچه ها است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: میز و نیمکت موجود در فضای آسپزخانه در حال ساخت نیز به دلیل اضافی بودن، در آن مکان نگهداری شده است و آموزش دانش آموزان در همان محل حسینیه و مکان سرپوشیده انجام می‌شود.

اسدی درباره تعداد دانش آموزان در فیلم منتشر شده هم گفت: علاوه بر دانش آموزان این روستا، تعدادی دانش آموز دیگر از شهرستان چناران برای برداشت محصول گردو و کمک به خانواده‌شان به این روستا رفته‌اند که البته این نکته نیز جای بررسی و واکاوی دارد.

وی افزود: طبق دستور وزارت آموزش و پرورش، مدارس دارای کمتر از ۱۰ دانش آموز که امکان ساخت مدرسه برای آنها وجود ندارد، می‌توانند از کانکس به عنوان فضای آموزش بهره ببرند که در این روستا قرار است از محیط حسینیه به عنوان کلاس درس استفاده شود.