رئیس پلیس فتا ایلام با هشدار به صنف طلا فروشان ایلام گفت: مراقب باشید هم طلا و هم پول خود را از دست ندهید.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «علی‌رضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا ایلام اظهار داشت: در بسیاری از مواقع مجرمان سایبری با پول‌های کلاهبرداری اقدام به خرید طلا می‌کنند و متاسفانه همکاری نا آگاهانه طلا فروشان با کلاهبرداران باعث می‌شود حساب بانکی طلا فروشان مسدود گردد.

توصیه می‌شود:

احراز هویت کامل فروشنده و یا خریدار طلا را انجام دهید.

مطابقت کارت بانکی با مدارک هویتی مشتری.

دوربین مدار بسته فعال و از مشتری فیلم تهیه شود و حداقل تا ۳ ماه ذخیره نمایید.

از واریز به صورت انتقال وجه خودداری شود و ترجیحا به صورت کشیدن کارت در دستگاه پوز مغازه، معامله را انجام دهید.

در صورت عدم احراز هویت مشتریان و انجام نا آگاهانه معامله با کلاهبرداران، حساب بانکی شما مسدود و باید جبران خسارت نمایید.