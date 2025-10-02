دولت دونالد ترامپ در بحبوحه تعطیلی بودجه‌ای دولت فدرال، اعلام کرد چندین میلیارد دلار کمک مالی وعده داده شده برای پروژه‌های حمل ونقل عمومی در نیویورک و انرژی سبز در کالیفرنیا را قطع خواهد کرد.

دولت ترامپ کمک‌های مالی فدرال به نیویورک و کالیفرنیا را قطع کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما بخش مکتوب خبرگزاری فرانسه از واشنگتن؛ این اقدام که روز پنجشنبه توسط مقامات رسمی تأیید شد به عنوان فشار تازه‌ای بر دموکرات‌ها تلقی می‌شود؛ در حالی‌که ایالات متحده آمریکا برای دومین روز پیاپی با تعطیلی "شات‌داون" روبه روست و بسیاری از خدمات دولتی متوقف شده‌اند.

نیویورک، به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی دموکرات‌ها، قرار بود ۱۸ میلیارد دلار بودجه فدرال برای توسعه یک خط مترو و ساخت تونل ریلی جدید در زیر رودخانه هادسون دریافت کند. این پروژه‌ها که سال‌ها در دست بررسی بوده‌اند، با هدف کاهش ترافیک شهری و تسهیل جابه جایی میلیون‌ها نفر در شهر و حومه آن طراحی شده‌اند. وزارت حمل ونقل آمریکا در بیانیه‌ای علت حذف این بودجه‌ها را "شات‌داون سازماندهی شده توسط چاک شومر و حکیم جفریز"، رهبران دموکرات در سنا و مجلس نمایندگان عنوان کرد.

شان دافی، وزیر حمل و نقل و از نزدیکان ترامپ اعلام کرد: به علت نبود بودجه ناچار شدیم کارکنان مسئول بررسی پروژه‌های نیویورک را اخراج کنیم.

وی همچنین دموکرات‌ها را به "گروگان گرفتن دولت فدرال برای اعطای امتیازات به مهاجران غیرقانونی" متهم کرد. در کالیفرنیا نیز، دیگر پایگاه مهم دموکرات‌ها، دولت ترامپ بودجه ۱.۲ میلیارد دلاری فدرال برای احداث شبکه تولید هیدروژن سبز را متوقف کرده است.

گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در واکنش گفت: در آمریکای ترامپ، سیاست انرژی را کسی تعیین می‌کند که بیشترین پول را روی میز بگذارد؛ بی‌توجه به اقتصاد و منطق.

وی تأکید کرد: این پروژه با وجود مخالفت واشنگتن ادامه خواهد یافت.