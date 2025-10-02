به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نشست مسولان اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‌های استان همدان در تویسرکان با حضور رییس رییس اتاق اصناف کشاورزی کشور برگزار شد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با بیان اینکه طبق قانون هفتم توسعه، این اتاق موظف است برای محصولات کشاورزی کد شناسنامه کیو آر کد (QR_code) دریافت شود ابراز امیدواری کرد: برای محصولات کشاورزی و باغی استان همچون گردوی تویسرکان این فرآیند انجام شود.

پیمان عالمی افزود: با این اقدام هم مصرف کنندگان با اطمینان خاطر خرید کنند و کشاورزان هم با قیمت مناسب محصولات خود را عرضه کنند.

درحاشیه این نشست پیمان عالمی رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران با ابراز تعجب از شنیدن شیوه بیمه کشاورزان و باغداران استان که در ۴ ماه از سال بیمه آنها اعمال نمی‌شود، خواستار پیگیری مسولان استان و تویسرکان شد.