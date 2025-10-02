پخش زنده
بر اساس اعلام آخرین رده بندی انجمن جهانی پاکت بیلیارد ملی پوش ایران در مسابقات بین المللی موفق شد برای نخستین بار در رده ۱۳ رده بندی جهانی هی بال جهان قرار گیرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سینا ولیزاده ملیپوش ارزنده کشورمان در رشته پاکت بیلیارد، در رقابتهای بینالمللی موفق شد جایگاه ارزشمند رتبه ۱۳ جهانی هی بال را به دست آورد.
انجمن حرفهای پاکت بیلیارد (WPA) در آخرین بهروزرسانی رده بندی جهانی خود، اسامی برترین ورزشکاران را منتشر کرد که بر اساس آن، ولیزاده با عملکردی درخشان به رتبه سیزدهم جهان صعود کرد. این موفقیت برای نخستین بار در تاریخ این رشته در ایران به دست آمده و افتخاری بزرگ برای جامعه بولینگ و بیلیارد کشور محسوب میشود.
رشته پاکت بیلیارد دارای یک رده بندی واحد جهانی است و به دو بخش آماتور و حرفهای تفکیک نمیشود؛ از این رو دستیابی به چنین جایگاهی نشاندهنده جایگاه واقعی ورزشکاران در سطح بینالمللی است.