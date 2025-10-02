پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف ۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در بازرسی مأموران انتظامی این فرماندهی از یک کارگاه صنعتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛سرهنگ میثم گوهری آرانی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در یکی از کارگاههای صنعتی سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی یگان امداد به اتفاق کارشناسان اداره برق پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و موفق به کشف ۶ دستگاه ماینر قاچاق از این کارگاه شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با بیان اینکه ارزش ماینرهای کشف شده از سوی کارشناسان ۳ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: یک متهم شناسایی که به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.