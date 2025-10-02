به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛سرهنگ میثم گوهری آرانی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یکی از کارگاه‌های صنعتی سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی یگان امداد به اتفاق کارشناسان اداره برق پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و موفق به کشف ۶ دستگاه ماینر قاچاق از این کارگاه شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با بیان اینکه ارزش ماینر‌های کشف شده از سوی کارشناسان ۳ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: یک متهم شناسایی که به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.