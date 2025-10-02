مدیرکل صندوق عشایر و روستائیان ایلام از افزایش تعداد بیمه شدگان این صندوق به ۴۵ هزار نفر خبر داد و گفت: از این میزان دو هزار نفر و ۳۷۰ نفر مستمری بگیر هستند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «بهرام کاکاخانی» مدیرکل صندوق عشایر و روستائیان ایلام با اشاره به اینکه بیمه‌شدگان این صندوق به ۴۵ هزار نفر در استان می‌رسد اظهار داشت: جامعه هدف این صندوق شامل کشاورزان، روستاییان، عشایر و همه شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر است و شاغلین صنایع دستی و هنر‌های سنتی و دانشجویان نیز می‌توانند از مزایای این صندوق برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه امکان عضویت بیمه شدگان از طریق فضای مجازی و سایت اپلیکیشن صندوق فراهم شده است، افزود: همچنین امکان خرید سابقه خدمت سربازی برای بیمه شدگان فراهم شده است.

کاکاخانی با اشاره به اینکه مادران دارای سه فرزند نیز می‌توانند از مزایای هفت ساله رایگان این صندوق برخوردار شوند، مطرح کرد: در حال حاضر، نزدیک به ۳ هزار نفر از مادران دارای سه فرزند در این صندوق فعال هستند.

وی تصریح کرد: این صندوق از سال ۱۳۸۴ به‌عنوان یک نهاد زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شروع به فعالیت کرده و دامنه خدمات آن به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافته است. این خدمات تنها محدود به روستاییان و عشایر نیست، بلکه اکنون شامل رانندگان حمل‌ونقل بار کشاورزی، کشاورزان غیر بومی، زنان خانه‌دار، بافندگان فرش و گلیم، زنبورداران، هنرمندان صنایع‌دستی و حتی اعضای نظام مهندسی کشاورزی و دامپزشکی نیز می‌شود.

مدیر صندوق استان به بیان مزایای اصلی این خدمات پرداخته و مواردی، چون بازنشستگی، ازکارافتادگی، انتقال سوابق بیمه‌ای و پرداخت مستمری به افراد تبعی را اشاره و تصریح کرد: همچنین ارائه تسهیلات مالی با نرخ بهره صفر تا حداکثر چهار درصد برای مستمری‌گیران نیز در نظر گرفته شده است.