به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ زمینِ خیس، بوی خوش خاک را آزاد می‌کند و درختان سرسبز، شاداب‌تر از همیشه قد می‌کشند. پرندگان بر شاخه‌ها آواز می‌خوانند و آسمانِ شسته، رنگی روشن‌تر به جهان می‌بخشد.

تصویری که پس از باران در گلستان دیده می‌شود، ترکیبی از سکوت و طراوت است؛ گویی طبیعت با باران وضو گرفته و برای آغاز دوباره آماده شده است. هر قطره باران، نوید زندگی‌ست و هر برگ، نشانی از امید.

این لحظه‌ها به ما یادآوری می‌کنند که پس از هر بارانی، زیبایی و آرامشی در انتظار است؛ همان‌گونه که دل پس از گذر از غم، روشن‌تر و آرام‌تر می‌شود.