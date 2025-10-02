پخش زنده
باران که میبارد، گلستان جانی تازه میگیرد. قطرههای باران بر برگها مینشینند و چون مروارید میدرخشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ زمینِ خیس، بوی خوش خاک را آزاد میکند و درختان سرسبز، شادابتر از همیشه قد میکشند. پرندگان بر شاخهها آواز میخوانند و آسمانِ شسته، رنگی روشنتر به جهان میبخشد.
تصویری که پس از باران در گلستان دیده میشود، ترکیبی از سکوت و طراوت است؛ گویی طبیعت با باران وضو گرفته و برای آغاز دوباره آماده شده است. هر قطره باران، نوید زندگیست و هر برگ، نشانی از امید.
این لحظهها به ما یادآوری میکنند که پس از هر بارانی، زیبایی و آرامشی در انتظار است؛ همانگونه که دل پس از گذر از غم، روشنتر و آرامتر میشود.