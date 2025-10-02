مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: توسعه کیش با همگرایی دولت و بخش خصوصی و با ایجاد درآمد‌های پایدار و طرح‌های زیربنایی رقم خواهد خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با قدردانی و همراهی بخش خصوصی، گفت: توسعه کیش تاکنون بر پایه مشارکت و تعامل بین دولت و سرمایه‌گذاران بوده و با همگرایی بیشتر، دستاورد‌های ارزشمندی حاصل شده است.

او با اشاره به محدودیت منابع انسانی، مالی و زمانی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: فشار کاری مجموعه در ماه‌های اخیر بسیار بالا بوده، اما دستاورد‌های خوبی نیز به همراه داشته است.

محمد کبیری با قدردانی از تلاش معاونان و مدیران منطقه آزادکیش، افزود: ویژند کیش، سرمایه‌ای ملی است و باید با دقت حفظ و تقویت شود و همه بخش‌ها در این مسیر مسئولیت دارند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به مشکلات پرونده‌های سنواتی و زمان‌بر بودن روند‌های اداری، گفت: بیش از ۶۰ درصد وقت معاونت عمرانی صرف رسیدگی به این پرونده‌ها می‌شود اما عزم سازمان بر تعیین‌تکلیف این موضوعات است و تاکنون بخش زیادی از آنها جمع‌بندی و مسیر بازگشت سرمایه‌ها مشخص شده است.

محمد کبیری بر ضرورت ایجاد درآمد‌های پایدار برای سازمان منطقه آزاد کیش، تأکید کرد و افزود: جشنواره تابستانی کیش، نمونه‌ موفقی از همدلی است تا با یک ساختار نهادمند و پایدار تبدیل شود.

او تقویت رسانه‌ها را یکی از ارکان اصلی معرفی ویژند کیش برشمرد و افزود: رسانه‌ها خط مقدم معرفی نشان کیش هستند و تقویت آنها سرمایه‌گذاری برای آینده کیش است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اجرای طرح پنجره واحد که در کیش با عنوان چَت بات کیش نیز شناخته می‌شود، گفت: این طرح در سه مرحله هجده‌ ماهه اجرا خواهد شد و مرحله اول از آبان با هدف کوتاه‌کردن زمان فرایند‌ها و افزایش شفافیت در فعالیت‌های سازمان اجرایی می شود.

کبیری با بیان اینکه بخش عمده مشکلات مناطق آزاد در حوزه های مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک و نظام بانکی است، افزود: در حال پیگیری جدی رفع این مشکلات هستیم.

او با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های حیاتی کیش، گفت: در پنج سال آینده حداقل ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای توسعه آب، برق، مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات، آموزش و سلامت نیاز است.

کبیری تصریح کرد: اگر این زیرساخت‌ها تأمین نشود، توسعه گردشگری و اقتصادی کیش با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

او در حوزه آموزش و سلامت نیز به اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: تقویت منابع انسانی، نوسازی مدارس، تأمین رفاه معلمان و تدوین سند جامع آموزش کیش از اولویت‌های اصلی سازمان است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به طرح های کلان از جمله میدان گازی کیش، بر ضرورت تثبیت منافع پایدار برای جزیره تأکید کرد و افزود: اگر این منافع در همین دوره مدیریتی محقق نشود، در آینده سهمی برای کیش در نظر گرفته نخواهد شد.

سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با قدردانی از برگزاری موفق جشنواره تابستانی و نقش سازمان در ایجاد شور و نشاط اجتماعی، به بیان دغدغه‌ها و مشکلات صنفی خود پرداختند.