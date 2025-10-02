سهند میزبان تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند گفت:با حضور تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری فضایی سرشار از نمایش، قصهگویی و شعرخوانی برای کودکان و خانوادههای سهندی فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
فرهاد سعیدی گفت:برنامههای متنوع فرهنگی و هنری تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری با استقبال گسترده خانوادهها روبرو شد و کودکان در فضایی شاد و خلاق ساعاتی به یادماندنی و پر از شادی را تجربه کردند.
سعیدی افزود: از جمله بخشهای این برنامه میتوان به اجرای نمایشهای کودکانه، قصهگویی، شعرخوانی و بازیهای گروهی اشاره کرد که با هدف تقویت خلاقیت و نشاط اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان سهندی برگزار شد.
گفتنی است این برنامه در آستانه روز جهانی کودک با همکاری و حمایت مالی شرکت عمران شهر جدید سهند و در محوطه مسجد النبی برگزار شد.