فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از کشف ۵۵۰ کیلوگرم همبرگر و سوسیس تاریخ مصرف گذشته با هوشیاری ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ احمد ساکی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با اشراف اطلاعاتی دقیق از محل نگهداری و عرضه همبرگر و سوسیسهای تاریخ مصرف گذشته و غیربهداشتی در این شهرستان مطلع شدند.
او با بیان اینکه ارزش همبرگر و سوسیسهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد ۲ میلیارد ریال است تصریح کرد: حسب دستور مرجع قضائی اقلام کشف شده جمع آوری و امحاء شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر با اشاره به معرفی یک متهم در این زمینه از شهروندان خواست هر گونه موارد مشکوک را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.