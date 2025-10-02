به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ احمد ساکی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با اشراف اطلاعاتی دقیق از محل نگهداری و عرضه همبرگر و سوسیس‌های تاریخ مصرف گذشته و غیربهداشتی در این شهرستان مطلع شدند.

او با بیان اینکه ارزش همبرگر و سوسیس‌های تاریخ مصرف گذشته و فاسد ۲ میلیارد ریال است تصریح کرد: حسب دستور مرجع قضائی اقلام کشف شده جمع آوری و امحاء شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر با اشاره به معرفی یک متهم در این زمینه از شهروندان خواست هر گونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.