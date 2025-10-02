پخش زنده
مراسم بزرگداشت روز صنعت، معدن و تجارت و تجلیل از فعالان و تولیدکنندگان برتر آذربایجانغربی با حضور مقامات ملی واستانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجانغربی در این آیین با تاکید بر اهمیت گردشگری در رونق اقتصادی استان گفت: آذربایجانغربی با ظرفیتهای گسترده گردشگری میتواند پیشران توسعه اقتصادی باشد. اتحاد و انسجام در تصمیمگیریها و تمرکز بر موضوعات اساسی همچون تولید باید در اولویت قرار گیرد.
رضا رحمانی افزود: نقدینگی برای تولید همانند خون در رگهاست و در شرایط جنگ اقتصادی ناشی از تحریمها، حمایت از تولیدکنندگان ضرورت دارد. توسعه فرصتهای تجاری، مرزی و دانشبنیان و همچنین بازگشایی مرز جدید در شهرستان سلماس از برنامههای مهم استان است.
غزال راهب، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم، آذربایجانغربی را استانی پیشرو در کشور توصیف کرد و گفت: مصرف انرژی در صنایع کشور بالاست و باید با بهینهسازی و نظارت دقیق، ناترازیها را برطرف کنیم تا صنعت رقابتپذیر شود. صنعت ساختمان ظرفیت بالایی برای ارزآوری و رشد اقتصادی دارد و صدور مجوزهای لازم میتواند به حمایت جدی از صنعتگران منجر شود.
در پایان این مراسم از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برتر استان آذربایجانغربی تقدیر به عمل آمد.