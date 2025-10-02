پلیس انگلیس اعلام کرد، چندین نفر در پی حمله‌ای به کنیسه کرامپسال در شهر منچستر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ اندی برنهام شهردار منچستر از مردم خواست از نزدیک شدن به محل حادثه خودداری کنند.

به گفته مقامات محلی، مهاجم ابتدا با خودرو به میان جمعیت رفت و سپس با حمله‌ای دیگر، افراد را که برخی منابع شمار آنان را چهار نفر اعلام کردند زخمی کرد.

پلیس می‌گوید فرد مهاجم با شلیک گلوله پلیس زمین گیر شده و ماجرا پایان یافته است. مهاجم نتوانسته وارد کنیسه شود و در بیرون محوطه آن افراد را زخمی کرده است.

پلیس منچستر اعلام کرد این حمله را به عنوان یک اقدام تروریستی در دست بررسی دارد.

هنوز اطلاعات بیشتری در این باره از جمله هویت مهاجم و هدف او و نیز وسیله تهاجم منتشر نشده است.