بیست و پنجمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش با راه اندازی دفتر نظارت راهبردی سازمان و تاکید بر ویژه برنامه‌های هفته کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان با ارائه توضیحات کامل درباره برنامه ریزی‌های انجام شده برای هفته کیش، بر ضرورت مشارکت همه بخش‌ها در اجرای موفق این رویداد تأکید کرد.

مراحل و چگونگی فعالیت دفتر نظارت راهبردی (PMO) سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست تشریح شد و آغاز به کار رسمی دفتر اعلام شد.

تمامی معاونت‌ها و بخش‌های سازمان منطقه آزاد کیش براساس تصمیمات گرفته شده، موظف به همکاری کامل با این دفتر هستند تا روند فعالیت‌ها با شفافیت بیشتری دنبال شود.

معاونان با ارائه گزارش عملکرد، برنامه‌های آینده هر حوزه را تشریح کردند.

بررسی ویژه برنامه‌های مرتبط با هفته کیش محور اصلی این نشست بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اهمیت هفته کیش، خاطرنشان کرد: این رویداد باید به معرفی توانمندی‌ها و دستاورد‌های کیش تبدیل شود و تمامی بخش‌ها موظف هستند بهترین و اثرگذارترین برنامه سالانه خود را در قالب این هفته ارائه دهند.

او با قدردانی از تلاش تمامی فعالانی که در برگزاری جشنواره تابستانی نقش‌آفرین بودند، ابراز امیدواری کرد تجربه موفق آن جشنواره به‌عنوان الگویی برای اجرای باشکوه‌تر هفته کیش و سایر رویداد‌های آینده سازمان منطقه آزاد کیش استفاده شود.