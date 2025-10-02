معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری گفت: معادن به دلیل سودآوری و ارزآوری ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مهدی حیدری گفت: معادن به دلیل سودآوری و ارزآوری برای اقتصاد کشور، دارای توانایی بالایی برای جذب سرمایه هستند. سازمان سرمایه‌گذاری با همکاری ایمیدرو در حال تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری برای این حوزه است.

وی افزود: این موضوع نیازمند بررسی و پایش طرح‌ها بر اساس مقیاس، نوع ماده معدنی و ارزش افزوده است تا بسته‌های سرمایه‌گذاری نهایی شوند.

همچنین تهیه این بسته‌ها نیازمند همکاری چندجانبه بین دستگاه‌های مختلف است. تاکنون حدود ۸۰۰ بسته سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تهیه شده که برای اجرای موفقیت‌آمیز آنها، پالایش و انتخاب دقیق طرح‌ها ضروری است.