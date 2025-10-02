آب سد طالقان ۱۲ ماهه به قزوین میرسد
استاندار قزوین گفت: پروژه انتقال آب سد طالقان به قزوین با تامین اعتبار اوقاف، تا ۱۲ ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمد نوذری با اشاره به تلاشها و پیگیریها برای توسعه استان، بر وجود همدلی در میان مسئولین تأکید کرد و گفت: شرایط اعتبارات کشور خاص است و شاید پاسخگوی مطالبات ما نباشد، لذا باید از منابع مختلف برای توسعه استان استفاده کرد.
وی بزرگترین چالش استان را تأمین آب شرب قزوین عنوان کرد و خبر داد: پس از سی سال پیگیری، تجهیز کارگاه پروژه انتقال آب طالقان به قزوین صورت گرفته است و این پروژه ۱۸ ماهه است که با تأمین اعتبار اوقاف، تا ۱۲ ماه آینده آب به قزوین خواهد رسید.
استاندار به پروژههای عظیم گردشگری استان اشاره کرد و از پروژه گردشگری رزجرد به عنوان دومین پروژه عظیم گردشگری کشور نام برد.
وی همچنین از ساخت بیمارستان هزار تختخوابی و بیمارستان قلب که به پنج استان خدمات ارائه میدهد، با حمایت اوقاف و تغییر کاربری صورت گرفته، خبر داد.
در حوزه زیرساختهای شهری، وی به واگذاری ساخت تالار شهر به شهرداری اشاره کرد و خواستار تأمین اعتبار برای پروژههای درمانی شد.
استاندار با اشاره به اینکه ۶۰۰ کیلومتر جاده روستایی فاقد آسفالت است، بر لزوم رسیدگی به این موضوع تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی تاکستان، خواستار تمرکز آن بر صرفاً صادرات کالا شد.
نوذری به وجود ۸ سالن ورزشی نیمهتمام اشاره کرد و از مسئولین درخواست کمک برای تکمیل آنها و حل مشکلات استان کرد.