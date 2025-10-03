معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی گفت: عملیات اجرایی بیمارستان ۱۱۰ تختی شهید رستم قاسمی از بهمن سال گذشته آغاز شده اکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی نوذرپور در عسلویه بیان کرد: برای ساخت کامل این طرح هزارو ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی گفت: تلاش می‌کنیم تا این طرح بر اساس برنامه‌ریزی، در سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری برسد.

نوذرپور افزود: ساخت بخش اصلی بیمارستان توسط سازمان مجری ساختمان‌ها انجام می‌شود و انشعابات و مسیر‌های دسترسی نیز به دست شرکت عمران شهر‌های جدید طراحی و اجرا شده است.

وی با اشاره به جزئیات فنی بیمارستان ۱۱۰ تختی شهر عسلویه گفت: این بیمارستان در زمینی به وسعت ۶.۵ هکتار و با زیربنا ساختمان اصلی ۱۱ هزار و ۳۶۴ متر مربع در سه طبقه احداث می‌شود.

نوذرپور به نقش شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی در تأمین اعتبار این طرح اشاره و اعلام کرد: شورای راهبردی تعهد داده تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تأمین کند که تاکنون ۵۵ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

وی مجموع اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح بیمارستان ۱۱۰ تختی شهر عسلویه را هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان عنوان و ابراز امیدواری کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، اسکلت بیمارستان تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد تا مراحل بعدی ساخت هرچه سریع‌تر اجرا شود.