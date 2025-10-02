پخش زنده
معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: وظیفه سازمان زمینشناسی حفظ و صیانت بین نسلی از ذخایر معدنی است تا آیندگان بتوانند از این میراث سرزمین بهرهمند شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم مولابیگی با بیان اینکه نظام حکمرانی بخش معدن با سیاستگذاری واحد و بازطراحی ساختارهای حاکمیتی به سمت چابکسازی و جلوگیری از موازیکاری حرکت میکند، افزود: سرعت تولید و تجمیع دادههای زمینشناسی با بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و تجهیزات پیشرفته ژئوفیزیک به طور چشمگیری افزایش یافته و این امر باعث شده شناسایی ظرفیتهای معدنی کشور با دقت بیشتری انجام شود.
معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به اهمیت گسترش همکاریهای بینالمللی و منطقهای در حوزه اکتشاف اشاره کرد و گفت: تعریف کشورهای هدف برای حضور فعال بخش معدن، به ویژه بخش خصوصی، میتواند توسعه دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت معادن فراسرزمینی را تسهیل کند.
معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی در ادامه، توسعه و ظرفیتسازی فعالیتهای بخش خصوصی، افزایش توان دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان و ایجاد شرکتهای معدنی بزرگ داخلی و بینالمللی را از اولویتهای اصلی برنامههای این سازمان برشمرد و اظهار امیدواری کرد: این سیاستها نقش مؤثری در رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.