سرمربی تیم ملی والیبال بانوان ایران گفت: قصد داریم در رقابتهای قهرمانی آسیای مرکزی والیبال جدیدی از ایران به نمایش بگذاریم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال بانوان ایران در دومین مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی (کاوا) برابر تاجیکستان به پیروزی رسید.
لی دو هی پس از این پیروزی، گفت: امروز از بازیکنان خواسته بودم در بازی مقابل تاجیکستان از ترکیب جدیدی که در تمرینات یاد گرفته بودند، استفاده کنند.
وی افزود: حریف ضعیف بود و با اینکه نتوانستیم درست مقابل آنان بازی کنیم، اما باز هم بازیکنان تلاش کردند و ترکیبات جدید را پیاده کردند. به همین خاطر از عملکرد آنان راضی بودم.
سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران تصریح کرد: فردا با کشور ازبکستان بازی داریم که این تیم میزبان است و من به دنبال این هستم که وقتی تماشاگران ازبک زیاد هستند، ببینم بازیکنانم چطور میخواهند بازی را کنترل کنند.
لی دو هی عنوان کرد: قصد داریم در این بازیها والیبال جدیدی از ایران به نمایش بگذاریم.
تیم ملی والیبال بانوان ایران فردا (جمعه یازدهم مهر) از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران در سومین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف ازبکستان، میزبان مسابقات، خواهد رفت.