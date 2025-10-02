معاون رئیس جمهور در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین درباره وضعیت مصرف آب در استان ابراز نگرانی کرد و بر ضرورت تغییر اساسی در شیوه مصرف تأکید کرد.

به گزارش خ برگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حمید پورمحمدی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز قزوین، نزدیکی به تهران و دریا، و همچنین ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان، خواستار توسعه زیرساخت‌های گردشگری شد تا مسافران پس از بازدید، تمایل به بازگشت دوباره داشته باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه رعایت احترام حداکثری به گردشگران و ارائه خدمات با کیفیت را شرط اصلی این توسعه دانست.

وی با بیان اینکه استانی که به سمت کم‌آبی می‌رود باید صنعت توریسم را گسترش دهد، بر اهمیت این حوزه تأکید کرد.

معاون رئیس جمهور همچنین درباره وضعیت مصرف آب در استان ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که بارگذاری مجاز در برخی مناطق استان از حد مجاز فراتر رفته است و این موضوع نگران‌کننده است.

وی مدیریت آب را دغدغه اصلی خواند و بر ضرورت تغییر اساسی در شیوه مصرف آب تأکید کرد و گفت: باید اطمینان حاصل کنیم که یک قطره آب در استان هدر نرود.

پورمحمدی برای اصلاح این وضعیت، راهکار‌هایی شامل استفاده از کاهنده‌ها، فرهنگ‌سازی و اعمال تغییر قیمت برای مشترکین پرمصرف را پیشنهاد داد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه زندگی بدون آب غیرممکن است، مدیریت منابع آبی را اجتناب‌ناپذیر دانست و تأکید کرد:مصرف آب باید ارزش افزوده داشته باشد.

معاون رئیس جمهور در ادامه بر تقویت سرانه بهداشتی و درمانی تأکید کرد و از تفاهمات خوب صورت گرفته با رئیس دانشگاه علوم پزشکی خبر داد.

پورمحمدی همچنین تأمین نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان را از دیگر اولویت‌ها دانست و خواستار شد که حوزه آموزش و پرورش خود را با تحولات نوین، از جمله هوش مصنوعی، به‌روز کند.

در بخش کشاورزی، وی بر لزوم تأمین زنجیره تولید و تأمین مالی برای تولید محصول با کیفیت، به‌ویژه برای صادرات، تأکید کرد.

وفاق مدیریتی، قدرت توسعه استان قزوین را ایجاد کرده است

رئیس سازمانه برنامه و بودجه کشور با ابراز خرسندی از وضعیت کنونی مدیریتی در قزوین، از شیوه مدبرانه مدیریت هم توسط نماینده ولی فقیه و هم استاندار تجلیل کرد.

وی گفت: استان در مسیر توسعه قرار دارد و قدرت توسعه با وفاق مدیریتی در آن ایجاد شده است.

پور محمدی تأکید کرد که کشمکش‌های سیاسی در استان دیگر وجود ندارد و به نقش موثر نمایندگان مجلس در تلاش برای پیشبرد امور استان اشاره کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه باید منتظر یک قزوین توسعه یافته باشیم، بر جایگاه تاریخی این منطقه تأکید کرد.

پورمحمدی اظهار داشت: قزوین مهد تمدن ایران است و دیر به جایگاه استانی خود دست یافته و جایگاه آن در تاریخ معاصر درست شناخته نشده است.

وی به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی قزوین اشاره کرد و گفت: قزوین مینیاتور تمدن چندین هزار ساله است؛ اولین جایی که کشاورزی در جهان شکل گرفت، قزوین بود.

معاون رئیس جمهور همچنین بر موقعیت منحصر‌به‌فرد قزوین تأکید کرد و آن را حلقه اتصال جنوب به شمال، مرکز به غرب و دارای مزیت نزدیکی به تهران و دریا دانست.

وی به موضوع خوشنویسی که با نام قزوین عجین شده است هم اشاره کرد.