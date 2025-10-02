پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفت: در پنجمین روز از هفته گردشگری، رژه خودروهای آفرودی از قلعه تاریخی فلکالافلاک تا دریاچه کیو خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عطا حسن پور گفت: قلعه تاریخی فلکالافلاک و باغ گلستان خرم آباد در پنجمین روز از هفته گردشگری، میزبان خودروهای آفرودی بود که با شعار گردشگری و تحول پایدار، رژهای نمادین را از قلعه تا دریاچه کیو برگزار کردند.
وی افزود: شعار امسال هفته گردشگری با عنوان «تحول پایدار» یا «گردشگری سبز» از سوی سازمان جهانی جهانگردی مصوب شده و هدف آن تأکید بر نقش گردشگری در حفظ محیطزیست و توسعه پایدار است.
حسن پور گفت: خودروهای آفرودی که در بستر طبیعت به فعالیتهای گردشگری میپردازند، خود را حافظان منابع طبیعی و محیطزیست میدانند و نقش مهمی در ترویج گردشگری مسئولانه ایفا میکنند و حفظ محیطزیست برای ما در لرستان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان گفت: لرستان دارای بیش از پنج هزار اثر طبیعی و تاریخی است که تاکنون بیش از دو هزار و ۷۰۰ اثر آن به ثبت ملی رسیده و ثبت سایر آثار نیز در دستور کار قرار دارد.
حسنپور در ادامه به برنامههای هفته گردشگری در استان اشاره کرد و گفت: حضور در مدارس، تور آشناسازی راهنمایان گردشگری با غارهای استان، بازدیداز دفاتر خدمات گردشگری در شهرستان بروجرد و تور آشناسازی با بافت تاریخی این شهر از برنامههای مهم این هفته بود.
وی افزود: در این هفته، دو اقامتگاه بومگردی جدید در استان افتتاح شد و یک هتل بوتیک نیز به مجموعه ظرفیتهای گردشگری لرستان افزوده شد که همگی از جمله برنامههای شاخص هفته گردشگری هستند.