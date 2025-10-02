پخش زنده
در پی حادثه در یکی از آزمایشگاه های دانشگاه تهران ، یک دانشجو فوت شد و دو دانشجوی دیگر نیز زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در اطلاعیه دانشگاه تهران آمده ؛ حوالی ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه امروز (پنجشنبه ۱۰ مهر) ، در یکی از آزمایشگاههای دانشکدگان فنی دانشگاه تهران ، تعویض کپسول گاز هیدروژن منجر به بروز حادثه و آتشسوزی شد.
با اندوه و تاسف بسیار، در این سانحه یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فوت و دو دانشجوی دیگر دچار مصدومیت شدند که حال عمومی آنها خوب است و پس از مداوای اولیه در محل، برای مراقبتهای بعدی بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد...